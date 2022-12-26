Количество ДТП в Калуге сократилось за год на 25%

В Калуге количество автомобильных аварий за год сократилось на 25% — с 429 до 330. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на управление городского хозяйства.

Как отмечается в сообщении, показатель снизился благодаря благоустройству дорог.

Так, на 62 тыс. кв. м появилась новая разметка. На 160 улицах провели ямочный ремонт. Три пешеходных перехода стали безопаснее благодаря светофорам с вызывными кнопками. У школ появились десять светофорных объектов типа Т-7 с единственным мигающим желтым сигналом, который информирует водителей о наличии на дороге опасного участка. Кроме того, на 11 перекрестках появились проекционные переходы.

Как заявили в управлении, в следующем году работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии началась подготовка проектной документации по реконструкции дороги Ижевск – Аэропорт. Проезжую часть расширят на участке протяженностью 2,8 км.