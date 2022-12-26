Два человека пострадали в ДТП в Тверской области

Два человека получили травмы в результате автомобильной аварии в Калининском районе Тверской области. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел вечером 24 декабря на 4-м км автодороги Москва – Санкт-Петербург – Лихославль. Водитель Renault не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом КО 440-2.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

Ранее в воскресенье на юго-западе Москвы произошло столкновение трех машин. Два человека пострадали. Столкнулись автомобили Toyota, Kia и Renault. При этом водитель, который был за рулем Toyota, скрылся.