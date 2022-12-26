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Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии
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Суд приговорил убийцу криминального авторитета Алика Рыжего к 16 годам колонии

Убийцу криминального авторитета Алика Рыжего приговорили к 16 годам колонии
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Фото: t.me/moscowproc
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Суд в Москве приговорил к 16 годам колонии Матлабу Султанова — исполнителя убийства криминального авторитета Альберта Гейдарова (Алика Рыжего), застреленного в московском фитнес-клубе год назад. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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«С учетом позиции прокуратуры Москвы суд назначил 38-летнему Матлабе Султанову 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Государственный обвинитель в судебных прениях просил суд назначить 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда на сумму 2 млн рублей.

Султанов признал свою вину частично.

По его словам, преступление он совершил не из корыстных побуждений, а из-за личной неприязни. В прокуратуре, однако, заявили, что мотивом убийства стала предпринимательская деятельность Гейдарова, а также передел сфер влияния над объектами оптовой торговли продуктовыми и промышленными товарами на территории Москвы и Московской области.

В частности, следствие установило, что устранить криминального авторитета, только недавно освободившегося из колонии, поручил его конкурент, опасавшийся падения своих доходов. Для совершения убийства он привлек ранее ему знакомых гражданина Азербайджана Матлабу Султанова и еще одного мужчину.

Действуя согласно отведенной ему роли, Султанов заранее арендовал квартиру в жилом комплексе, где проживал Гейдаров, установил за ним визуальное наблюдение и приобрел абонемент в фитнес-клуб, который тот посещал. Для посещения клуба Султанов указал чужие анкетные данные, используя поддельный паспорт.

Днем 12 апреля 2021 года он пришел в помещение фитнес-клуба, расположенного в жилом комплексе по улице Авиационной в Москве, и произвел не менее пяти прицельных выстрелов из пистолета Glock в область головы и шеи Гейдарова. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте.

Следствие по делу в отношении исполнителя убийства было завершено в начале ноября. Двум сообщникам Султанова удалось скрыться, уголовные дела в отношении них выделили в отдельное производство. Фигурантов объявили в федеральный розыск.

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