В одном из поселков Коми заметили медведя

Молодого медведя заметили жители поселка Троицко-Печорск в Республике Коми. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет ИА «Комиинформ».

Очевидцы увидели зверя на улице Ленина около 20:00 25 декабря.

Как отмечается в материале, появление хищника не первое в этом месяце. Раньше его видели в поселке 9 декабря. После этого зверь не появлялся, и местные жители решили, что он впал в спячку.

«Официально никто не обращался. Но, по всей видимости, медведь так и не лег в спячку. Будем разбираться», — заявили специалисты ГО и ЧС.

По следам медведя охотоведы определили, что ему около двух лет.

В конце июля в Дагестане волк напал на трех детей, играющих в футбол. Одного ребенка дикое животное утащило в лес, позже тело мальчика было обнаружено уже без признаков жизни.