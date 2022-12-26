За сутки с улиц Ульяновска вывезли 189 самосвалов снега

За минувшие сутки с улиц Ульяновска вывезли 189 самосвалов снега. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет ulpravda.ru со ссылкой на врио главы города Дмитрия Зверева.

Дороги были обработаны 462 т песко-соляной смеси.

Зверев также рассказал о состоянии провала грунта на улице Рябикова. По его словам, сейчас ведется подготовка участка канализации к заливке бетоном.

«Сегодня начинаются работы по строительству нового участка канализации бестраншейным способом», — отметил Зверев.

Ранее сообщалось, что в прошлые выходные в Твери выпал недельный объем снега. За два дня с улиц города вывезли более 7 тыс. куб. м снега.