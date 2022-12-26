Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Астрахани
Мужчина погиб в результате пожара в жилом доме на улице Набережная в Астрахани. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет «Астрахань 24» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
Инцидент произошел в ночь на понедельник. После ликвидации огня в квартире на кухне нашли тело мужчины 1965 года рождения.
По информации правоохранителей, погибший злоупотреблял алкоголем. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства пожара.
Ранее сообщалось, что в Томске ликвидировали открытое горение деревянного дома на четыре квартиры. В сгоревшем помещении обнаружены тела двух человек.