Белгородские власти запланировали на госзакупки в следующем году почти 70 млрд рублей
- Новости
- Страна
- Белгородские власти запланировали на госзакупки в следующем году почти 70 млрд рублей
Общий лимит госзакупок в Белгородской области на 2023 год составил более 68,5 млрд рублей. Об этом в понедельник, 26 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на правительство региона.
Как отмечается в материале, самыми крупными заказчиками стали областные минздрав и минстрой, а также министерство автомобильных дорог и транспорта.
На торговых электронных площадках размещено заказов на 33 млрд рублей, это 73% от общего лимита. В среднем процент заключенных контрактов составляет 58,8%.
В муниципальных образованиях общий лимит средств на следующий год составляет более 23,6 млрд рублей.