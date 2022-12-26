В ЦБ РФ текущее ослабление рубля связали со снижением цен на нефть
Снижение цен на нефть является причиной ослабления рубля в декабре. Об этом 26 декабря сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — заявил он РБК.
При этом он отметил, что курс рубля по-прежнему колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая.
Заботкин предупредил, что ослабление рубля приведет к подорожанию некоторых товаров, а каждые 10% подорожания валюты увеличат инфляцию на 0,5–0,6%.
«Дезинфляционный вклад того укрепления рубля, которое произошло во второй половине весны и летом, на текущий момент уже по большому счету исчерпан», — добавил зампред ЦБ.
25 декабря главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что доллар может вернуться в диапазон 65–70 рублей уже в ближайшее время из-за пониженной активности инвесторов в последнюю неделю уходящего года, что создаст «тонкий» рынок, позволив малыми объемами сдвигать котировки.
В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал о выгодах от ослабления рубля. По его словам, ослабление рубля может облегчить работу по выводу экономики из состояния бюджетного дефицита. Он допустил, что курс национальной валюты могут занижать осознанно, для того чтобы восстановить баланс доходов и расходов государства.
Ранее в ходе торгов на Мосбирже 22 декабря евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей, в то же время доллар превысил отметку в 72,3 рубля.