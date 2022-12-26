В Зеленограде в больнице произошло задымление
В Зеленограде в подвале Городской клинической больницы им. М.П. Кончаловского в понедельник, 26 декабря, произошло задымление, передал источник «Известий».
Причиной он назвал короткое замыкание в электрощитовой.
Собеседник «Известий» подчеркнул, что персонал и пациенты медучреждения эвакуированы. На данный момент на месте работают экстренные службы.
Информации о пострадавших не поступало.
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