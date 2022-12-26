Действия командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) операции генерала армии Сергея Суровикина позволили снизить шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное наступление на южном направлении. Об этом 26 декабря сообщила британская газета Financial Times.

В материале говорится, что Суровикин смог укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона. Благодаря этому шансы ВСУ на успешное зимнее контрнаступление, которое может отрезать связывающий Россию и Крым сухопутный коридор, снизились.

Тем не менее, по данным издания, некоторые западные военные аналитики не исключают прорыв украинских войск.

Ранее в этот же день Financial Times сообщила о многочисленных потерях и сильной усталости в рядах ВСУ. Также, по данным издания, украинская сторона испытывает нехватку боеприпасов и оружия.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, в свою очередь, сообщил, что ВСУ несут катастрофические потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Кроме того, по словам Марочко, в бригаде украинских военных под Купянском идет массовый саботаж приказов командования из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой. Также украинских солдат беспокоят большие потери в бригаде.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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