Тысячи жителей США остались без света из-за атак на электростанции

Около 14 тыс. жителей округа Пирс в штате Вашингтон остались без света из-за атак на три местные электростанции. Об этом 25 декабря сообщил департамент шерифа округа.

Неизвестные проникли на территории объектов, принадлежащих компаниям Tacoma Public Utilities и Puget Sound Energy. Их ограждения были взломаны, однако с территорий ничего не пропало.

«В настоящее время помощники проводят предварительное расследование. У нас нет подозреваемых под стражей. Неизвестно, есть ли какие-то мотивы или это была скоординированная атака на энергосистемы», — говорится в сообщении шерифа.

Ранее в этот день стало известно, что в результате снежной бури в США погибли как минимум 28 человек. Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой за последние четыре дня.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. По данным онлайн-проекта PowerOutage, больше других пострадал северо-восток: в Мэне, Нью-Гэмпшире, Нью-Йорке сотни тысяч абонентов столкнулись с перебоями в энергоснабжении.

Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.