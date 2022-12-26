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Подросток умер в заброшенном доме под Тюменью

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В Тюменской области в селе Уват умер 17-летний подросток, который вдыхал пары со знакомыми в заброшенном доме. Он делал это не раз, что стало причиной смерти мальчика, сообщает «Наш город» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В надзорном ведомстве отметили, что только после принятия прокуратурой мер реагирования здание включили в реестр потенциально опасных объектов. Сейчас доступ туда ограничен.

Megatyumen.ru пишет, что во время проверки стало известно о многочисленных нарушениях порядка оформления муниципальной собственности на бесхозные объекты. Выяснилось также, что брошенные здания выявлялись несвоевременно, они с опозданием включались в реестр потенциально опасных для жизни и здоровья детей и подростков.

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