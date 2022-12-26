В Новосибирске загорелся склад на площади почти 2 тыс. кв. м

В Ленинском районе Новосибирска загорелся склад. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили пресс-службе МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло в административно-складском помещении на улице 2-я Станционная.

«На место пожара выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Пожарные работают по повышенному рангу.

Как сообщили в МЧС ТАСС, склад горит на площади почти 2 тыс. кв. м.

18 декабря на двух складах во Владивостоке произошло возгорание на площади 2 тыс. кв. м. Отмечалось, что прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь, пострадавших не было.