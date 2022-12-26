Поселок Суворово в Одесской области переименовали в Бессарабское

Поселок городского типа Суворово в Одесской области на юге Украины переименовали в Бессарабское. Об этом 26 декабря сообщило украинское издание «Укринформ».

«Депутатское большинство Суворовского поселкового совета Измаильского района приняло решение о переименовании пгт Суворово, являющегося админцентром территориальной громады, в пгт Бессарабское — согласно результатам электронного опроса местных жителей», — говорится в публикации.

Всего при опросе жителям были предоставлены четыре варианта нового названия: Шикирли-Китай, Буджацкое, Катлабужское и Бессарабское.

Накануне улицу Молодогвардейцев в Кременчуге Полтавской области Украины переименовали в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) Романа Шухевича.

В сообщении властей Шухевич был назван «известным украинским общественным деятелем».

8 декабря депутаты городского совета Киева внесли изменения в 32 топонима в украинской столице, связанных с Россией и Советским Союзом. В частности, улицам Кутузова, Достоевского, Зои Космодемьянской, Тургенева было решено дать новые имена.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.