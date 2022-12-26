В «Ростехе» сообщили о начале летных испытаний двигателя для SSJ NEW и Бе-200

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200. Об этом пресс-службы «Ростеха» сообщила «Известиям» 26 декабря.

«Силовая установка проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ, принадлежащей ЛИИ им. М.М. Громова Объединенной авиастроительной корпорации. В их ходе регистрируются основные эксплуатационные данные — частота вращения, давление, температура, а также дополнительные параметры, необходимые для подтверждения принятых конструктивных решений и обеспечения безопасности эксплуатации силовой установки», — уточнили там.

В то же время вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что реализация проекта позволит обеспечить технологическую независимость России на десятилетия вперед.

По его словам, в работе задействованы многотысячные коллективы предприятий России металлургической, радиоэлектронной, химической, машиностроительной отраслей.

«Работа над двигателем идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в 2023 году», — подчеркнул Мантуров.

Ранее, 24 ноября, гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский рассказывал, что летные испытания самолета SSJ New, оснащенного двигателями российского производства ПД-8, начнутся в следующем году.

До этого, 11 мая, в «Ростехе» сообщили, что завершена программа стендовых испытаний первого опытного образца двигателя ПД-8, предназначенного для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и Бе-200.