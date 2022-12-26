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Скончалась актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина

Умерла проработавшая 30 лет в театре «Эрмитаж» актриса Аля Никулина
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Фото: ermistage.ru
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Умерла актриса московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщается на сайте театра.

Актриса скончалась 25 декабря в возрасте 85 лет. В театре «Эрмитаж» Никулина проработала 30 лет, пишет сайт aif.ru. В конце ноября она отметила 85-летие.

О дате и времени прощания сообщат позже, отмечает RT.

«Невероятными были ее оптимизм, организаторские способности, трудолюбие и энергия, которыми она могла заразить буквально каждого», — отметили ее коллеги.

Отмечается, что в течение многих лет Никулина работала также помощником режиссера в ряде спектаклей.

До «Эрмитажа» Никулина работала с такими режиссерами, как Рубен Вартапетов, Роман Виктюк, Эдуард Ливнев, Александр Григорян. В 1971 году актриса была награждена орденом Трудового Красного Знамени, пишет REGNUM.

В «Эрмитаже» она участвовала в таких постановках, как «Скверный анекдот», «Безразмерное Ким-танго», «Азеф», «Мотивчик», «Зойкина квартира», «Мольер Тартюф в Школе клоунов» и других.

В последние годы Никулина реже выходила на сцену, но уделяла больше внимания кинематографу. Она снималась в таких картинах, как «Еще люблю, еще надеюсь» 1984 года, «Метро» 2012 года, «Противостояние» 1985 года, «Эпидемия» 2018 года, «Школа», «Краткий курс счастливой жизни» (2010–2011) и многих других, пишет «Федеральное агентство новостей».

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