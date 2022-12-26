В генконсульстве РФ не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии

Генеральное консульство России в Калькутте не считает смерти двух россиян в Индии связанными с криминалом. Об этом сообщил генконсул РФ Алексей Идамкин в понедельник, 26 декабря.

Он добавил, что ведомство контролирует ситуацию.

«Мы в курсе смертей двух граждан России. Находимся на связи с родственниками этих людей и полицейского управления города, где это произошло. Окажем близким покойных всю необходимую помощь в оформлении документов», — заявил «РИА Новости» генконсул.

Ранее в этот день сообщалось о смерти во время отдыха в Индии председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии законодательного собрания Владимирской области Павла Антова.

25 декабря индийское онлайн-издание ThePrint со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что Антов погиб через два дня после того, как его попутчик был найден мертвым в том же отеле.

Издание отмечало, что россияне входили в группу из четырех человек из России, которая отдыхала в отеле в городе Раягада.