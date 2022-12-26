Карта спецоперации на Украине 26 декабря

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 декабря можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции после успешных наступательных действий на донецком направлении.

Также сообщается, что ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении и диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет ВСУ в ЛНР. ВС России нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении, было уничтожено более 40 украинских военных. Кроме того, ВС РФ в районе Краматорска уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ, на котором находились две машины РСЗО HIMARS, две «Гвоздики» и пять Д-30.

Ракетчики и артиллеристы ВС России нанесли удар по пунктам временной дислокации 72-й мехбригады ВСУ и иностранных наемников в ДНР, а также удар по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска. Кроме того, российские военные уничтожили под Георгиевкой в ДНР артиллерийскую систему M777, из которой велись обстрелы жилых кварталов Донецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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