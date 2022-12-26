В Южной Корее задержаны 30 авиарейсов из-за вторжения дронов КНДР

В Южной Корее задержаны порядка 30 авиарейсов из-за вторжения северокорейских дронов. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает телеканал YTN со ссылкой на министерство транспорта республики.

В частности, в публикации говорится, что временно приостановлены прилеты и вылеты авиарейсов в сеульском аэропорту Кимпхо и международном аэропорту Инчхона.

«С 14:06 (08:06 мск. — Ред.) в обоих аэропортах все полеты были задержаны — в общей сложности около 20 внутренних авиарейсов в Кимпхо и около 10 авиарейсов на международных линиях в Инчхоне», — сообщает телеканал.

Временная отмена рейсов произошла после крушения легкого штурмовика в Южной Корее в провинции Канвондо, что связывают с появлением северокорейских дронов.

Ранее в понедельник южнокорейское новостное агентство Yonhap сообщало, что дроны были замечены над южнокорейской территорией в ряде районов вплоть до Сеула. Военные несколько раз передали предупреждения и произвели предупредительные выстрелы. Отмечалось, что дроны засекли около 10:25 (04:25 мск).

В Южной Корея заявили, что беспилотник КНДР вторгся в воздушное пространство страны впервые за пять лет. До этого северокорейский дрон был обнаружен в провинции Канвондо в июне 2017 года.