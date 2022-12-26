Электроснабжение восстанавливают в Приморье после циклона

В Приморском крае ликвидируют последствия мощного циклона, который принес в регион сильнейшие снегопады. Наиболее пострадал Ольгинский округ. В некоторых населенных пунктах до сих пор отсутствует энергоснабжение.

Как рассказали ИА PrimaMedia в филиале АО «ДРСК», утром 26 декабря бригада энергетиков ТРЭКОЛ «Хаски» отправилась в села Бровки и Щербаковка, еще одна бригада — в села Фурманово и Новониколаевка. Накануне было восстановлено электроснабжение в селах Маргаритово, Моряк-Рыболов и Лиственное.

С начала снегопада энергетики помогают жителям и спасателям, а также дорожным службам. Так, в воскресенье бригада забрала двух человек на Молдаванском мосту — они не могли выбраться оттуда из-за снежных заносов.

По данным «Примгидромета», в Ольгинском районе выпало 100 мм осадков за сутки. Высота снежных заносов на отдельных участках дорог достигает 2 м. К некоторым населенным пунктам удается проехать только на вездеходах.

Ранее сообщалость, что в Приморском крае междугородний автобус около суток простоял в пробке на участке дороги Осиновка — Рудная Пристань в селе Шумное.