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TV1000 представит линейку для самых маленьких

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Фото: 3D-Sparrow
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TV1000 приготовил сюрприз для маленьких телезрителей и их родителей. В январе канал запускает линейку зарубежной детской анимации. Ворота в сказочный мир откроют мультсериалы «Тру и радужное королевство», «Роботы-поезда» и «Буба». Дети будут изучать мир и учиться преодолевать трудности вместе с храброй девочкой, быстрыми трансформерами и любознательным домовенком. Показ стартует сразу после новогодних каникул — 9 января. Мультсериалы будут выходить в эфир TV1000 ежедневно c 5:30.

Линейка детской анимации будет состоять из мультсериалов разной направленности. Среди фантастических — истории о роботах-машинах: «Тоботы», «Тоботы. Детективы Галактики», «Тобот Атлон», «Роботы-поезда. Теневая энергия», «Дикие Скричеры». Эти трансформеры защищают города и целые галактики от злодеев. Они научат детей храбрости, дружелюбию, умению преодолевать трудности, заботе о близких.

Также в эфире TV1000 покажут истории из жизни гениального кота и его верных друзей: «Говорящий Том и друзья», «Говорящий Том и друзья: герои», «Говорящий Том: минимульты», «Говорящая Анджела». В основу этих многосерийных мультфильмов легла компьютерная игра с созвучным названием. В простых сюжетах детям расскажут о дружбе, мечтах, уважении, справедливости. Это легкие и смешные короткие истории.

В линейке детской анимации будут и мультсериалы о загадочных существах. Это рассказ для малышей о забавном зеленом монстрике «Приключения Ам Няма», а также продолжение историй из жизни домовенка «Приключения Бубы» и «Готовим с Бубой».

«Современные дети сами выбирают, что им смотреть. Главное для них — чтобы было интересно. Поэтому такой популярностью пользуются многосерийные анимационные истории. Причем эти истории всегда познавательные: дети узнают что-то новое, у них формируются нравственные ценности, они учатся преодолевать проблемы с юмором. Такой воспитательный аспект важен уже для родителей. Мы старались сформировать линейку детской анимации таким образом, чтобы учесть предпочтения и детей, и взрослых. Я уверен, что предложенные нами мультсериалы будут востребованы», — комментирует генеральный директор группы компаний Viasat Алексей Кроль.

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