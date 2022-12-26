ФСБ ликвидировала группировку сторонников ИГ, отправлявшую наемников в Сирию и на Украину

Силовики на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию, а также на Украину для участия в боевых действиях против Российской армии, заявили в СК и ФСБ 26 декабря.

По данным следствия, они организовали сеть по снабжению международной террористической организации и переправляли наемников в зоны конфликтов.

Когда террористическую банду разоблачили, соучастники скрывались на территории ХМАО, а также в Дагестане, Чечне и Тюменской области. В результате там они были задержаны.

«За период с декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. В ходе обысков у них изъяли компьютеры с материалами об участии в боевых действиях в Сирии в рядах «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

23 декабря в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области были задержаны россияне, сотрудничавшие со Службой безопасности Украины (СБУ). Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

До этого, 13 декабря? Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в России с начала 2022 года предотвращено 123 террористических преступления, в том числе 64 теракта.