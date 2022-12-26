FT: действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении

Действия командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина снизили шансы Вооруженных сил Украины на успешное наступление на южном направлении. Об этом 26 декабря сообщила британская газета Finanacial Times.

Отмечается, что генерал Российской армии смог укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.

«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в материале.

При этом утверждается, что ряд западных военных аналитиков до сих пор считают прорыв украинских войск возможным.

Ранее, в октябре, издание Politico Europe со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков сообщило, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Отмечалось, что Суровикин имеет репутацию достаточно эффективного, хотя и жесткого военного стратега.

В ноябре Минобороны РФ передислоцировало 30 тыс. военнослужащих в Херсонской области с правого берега на левый. Как пояснял Суровикин, в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска, оставшись на правом берегу, рисковали оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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