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FT: действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении

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Действия командующего группировкой российских войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина снизили шансы Вооруженных сил Украины на успешное наступление на южном направлении. Об этом 26 декабря сообщила британская газета Finanacial Times.

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Отмечается, что генерал Российской армии смог укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.

«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в материале.

При этом утверждается, что ряд западных военных аналитиков до сих пор считают прорыв украинских войск возможным.

Ранее, в октябре, издание Politico Europe со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков сообщило, что после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе спецоперации в рядах российских военных наблюдаются признаки большей тактической слаженности. Отмечалось, что Суровикин имеет репутацию достаточно эффективного, хотя и жесткого военного стратега.

В ноябре Минобороны РФ передислоцировало 30 тыс. военнослужащих в Херсонской области с правого берега на левый. Как пояснял Суровикин, в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны ВСУ российские войска, оставшись на правом берегу, рисковали оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

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