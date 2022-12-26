Реклама
Прямой эфир
Мир
ФСБ сообщила о ликвидации пытавшихся проникнуть в Брянскую область диверсантов
Армия
ВС РФ уничтожили артиллерийскую систему M777 под Георгиевкой в ДНР
Мир
Большинство немцев выступили за начало мирных переговоров Украины с Россией
Мир
Молдавская партия обвинила Санду в установлении диктатуры в стране
Авто
Серийное производство электромобиля Lada e-Largus начнется в 2024 году
Мир
Минобороны Южной Кореи назвало провокацией вторжение дронов КНДР
Общество
Скончалась актриса театра «Эрмитаж» Аля Никулина
Мир
В генконсульстве РФ не увидели криминала в смерти двух россиян в Индии
Мир
У дома президента Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили
Мир
В Южной Корее задержаны 30 авиарейсов из-за вторжения дронов КНДР
Общество
Музыкант Александр Шевченко скончался в возрасте 61 года
Общество
На станции метро «Внуково» приступили к отделке пассажирской зоны

Суд в Кемерово арестовал проверявшего сгоревший приют инспектора

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвиняемый в халатности пожарный инспектор Роман Плет, проверявший приют в Кемерове, в котором во время пожара погибли 22 человека, заключен под стражу до 24 февраля. Об этом 26 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Недоброе дело: сгоревший приют в Кемерове работал нелегально
Его постояльцы пострадали из-за нарушения техники безопасности

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 24 февраля 2023 года», — объявил судья.

О задержании Плета стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в халатности.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, после обнаружения приюта в частном доме в конце ноября Плет провел там профилактический визит и выявил нарушения пожарной безопасности.

Такого рода визит не позволяет привлечь к ответственности за эти нарушения, но МЧС обратилось в прокуратуру с просьбой организовать внеплановую проверку.

Ее проводила прокуратура, в ней пожарный инспектор участвовал как привлеченный специалист.

В данном случае меры реагирования должна была принимать прокуратура. Были ли они приняты, собеседник агентства не уточнил.

Инспектор свою вину не признал.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

26 декабря был арестован организатор приюта Андрей Смирнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Уточнялось, что работник приюта мог не закрыть крышку котла.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022