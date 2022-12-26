Суд в Кемерово арестовал проверявшего сгоревший приют инспектора

Обвиняемый в халатности пожарный инспектор Роман Плет, проверявший приют в Кемерове, в котором во время пожара погибли 22 человека, заключен под стражу до 24 февраля. Об этом 26 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 24 февраля 2023 года», — объявил судья.

О задержании Плета стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что ему предъявлено обвинение в халатности.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, после обнаружения приюта в частном доме в конце ноября Плет провел там профилактический визит и выявил нарушения пожарной безопасности.

Такого рода визит не позволяет привлечь к ответственности за эти нарушения, но МЧС обратилось в прокуратуру с просьбой организовать внеплановую проверку.

Ее проводила прокуратура, в ней пожарный инспектор участвовал как привлеченный специалист.

В данном случае меры реагирования должна была принимать прокуратура. Были ли они приняты, собеседник агентства не уточнил.

Инспектор свою вину не признал.

Смертельный пожар в работающем неофициально приюте для престарелых на улице Таврической произошел в ночь на 24 декабря, погибли 22 человека. Еще шестеро пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тогда в правоохранительных органах сообщили, что администрация сгоревшего приюта грубо нарушала требования пожарной безопасности.

26 декабря был арестован организатор приюта Андрей Смирнов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Следователи выяснили, что пожар в приюте произошел из-за неправильной эксплуатации отопительного котла. Уточнялось, что работник приюта мог не закрыть крышку котла.