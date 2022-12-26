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В Госдуме оценили слова Эрдогана о провокациях Запада

Депутат Белик: Эрдоган озвучил то, что не рискуют озвучить страны — сателлиты США
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Turkish presidency apaima
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил то, что не рискуют озвучить страны, «превратившиеся в сателлитов США». Об этом 26 декабря «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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Таким образом он прокомментировал слова Эрдогана о том, что Запад не приложил усилия в разрешении украинского конфликта. По его мнению, западные страны занимались «лишь провокациями».

Белик подчеркнул, что Европа готова страдать от энергокризиса, но не менять свою антироссийскую позицию и замерзать «назло России».

«Запад не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы как-то поспособствовать завершению конфликта, — наоборот, западные страны предпринимали и продолжают предпринимать множество шагов для его эскалации, увеличивая военную и финансовую помощь Киеву, антироссийский же курс для Украины был проложен Западом еще задолго до сегодняшних событий», — сказал он.

По мнению депутата, еще до начала спецоперации США и Евросоюз не хотели, чтобы «нашли свое воплощение договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе», сейчас же поставки вооружения и «поощрение неонацизма» еще больше усугубляют ситуацию.

«США и ЕС и дальше используют Украину как инструмент, с помощью которого удобно противостоять России и стараться ее ослабить, в этих реалиях наша страна должна показать свою силу и довести спецоперацию до достижения всех обозначенных целей», — заключил Белик.

21 декабря президент США Джо Байден во время визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского заявил, что США выделят новый пакет срочной гуманитарной помощи Украине на сумму в $374 млн. Также он подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву.

В сентябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ готова к любым сценариям и предостерегает Запад от опасного вмешательства в ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что Запад своими действиями на Украине поставил континент и весь мир на грань событий с непредсказуемым результатом для всего человечества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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