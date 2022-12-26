Теплую остановку открыли в Якутске

В Якутске на Хатынг-Юряхском шоссе появилась теплая остановка. Павильон оборудовали на конечной остановке маршрута № 25 «2-я дамба».

По словам главы управы Строительного округа Василия Рязанского, который был на церемонии открытия, вдоль шоссе расположено более 4 тыс. частных жилых домов. Жители не раз обращались к властям с просьбой построить теплые павильоны на остановках «3-я дамба» и на 9-м км шоссе.

В свою очередь, замглавы Якутска Антон Алексеенко пообещал, что администрация будет уделять повышенное внимание содержанию теплых остановок для удобства и комфорта горожан.

ИА YakutiaMedia отмечает, что в этом году в Строительном округе оборудовали две новые теплые остановки: на Окружном шоссе и на улице Лермонтова.

В Якутске первые теплые остановки появились в 2014 году. Через два года, в 2016 году, пилотный проект «Теплая автобусная остановка», ориентированный на улучшение транспортного обеспечения жителей, отметили дипломом I степени на Всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик, пишет ИА SakhaNews.