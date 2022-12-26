В Крыму предостерегли Киев от попыток захвата полуострова

Любая попытка захватить Крым должна пресекаться максимально жестко, так как полуостров имеет для РФ не только важнейшее стратегическое значение, но и сакральный смысл, заявил 26 декабря сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Любая попытка захвата полуострова должна пресекаться максимально жестко абсолютно всеми средствами поражения противника, которые есть у нашей страны», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

«Именно здесь (в Крыму. — Ред.) в 2014 году началось собрание земель русских, которое продолжается до сих пор уже в рамках СВО», — пояснил Чегринец.

23 декабря The Guardian привела слова руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, который сказал, что Киев собирается вернуть Крым в 2023 году. На вопрос о том, включает ли победа Украины захват Крыма, Ермак отметил «безусловно».

16 декабря координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».