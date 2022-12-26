Новый автобусный маршрут запустят в Нижнем Новгороде в 2023 году

В Нижнем Новгороде в начале 2023 года планируют запустить один новый автобусный маршрут и скорректировать работу еще двух. Об этом сообщает региональный Центр развития транспортных систем.

Новый маршрут получит номер А-84. Он свяжет поселок Новое Доскино с площадью Киселева, пишет ИА «НьюсНН».

Кроме того, маршрут А-47 планируется продлить до жилого комплекса «Академический», а маршрут А-30 — до микрорайона Бурнаковский. Корректировки по последнему начнут действовать в начале февраля.

Уже с 26 декабря по просьбам жителя города Дзержинска изменилась трассировка маршрута № 15, следующего от завода имени Свердлова до Желнино. Специалисты рассчитали, что таким образом улучшится транспортное обслуживание жилой застройки по проспекту Ленинского комсомола.

1 декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде стартовал второй этап инвестиционной программы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Он предполагает запуск проектов по переводу общественных и коммерческих автопарков на электротранспорт.