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Поезд Москва — Владивосток сбил женщину в Приамурье

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В Амурской области женщина погибла под колесами поезда Владивосток — Москва. Инцидент произошел у села Бочкаревка.

Как пишет Амурская служба новостей со ссылкой на межрегиональное СУ на транспорте СКР, 26 декабря на 7861-м км переезда Село Бочкаревка пассажирский поезд смертельно травмировал 40-летнюю женщину. Она переходила железнодорожные пути перед движущимся поездом в неположенном месте.

Машинист принимал меры, чтобы избежать столкновения, но безрезультатно. От полученных травм женщина скончалась на месте.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИА PriamurMedia пишет, что 25 декабря на 8540-м км в районе железнодорожной платформы Стройка в Хабаровском крае грузовой поезд сбил 39-летнего мужчину. Будучи в состоянии опьянения, он шел вдоль железнодорожных путей и был задет грузовым составом. От полученных травм он также скончался на месте.

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