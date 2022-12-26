Карантин по бешенству отменили на территории Татарстана

Карантин по бешенству животных отменили в Тукаевском районе Татарстана. Соответствующий документ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Ограничительные мероприятия действовали в деревне Кырныш. В октябре 2022 года случай бешенства подтвердился на территории личного подсобного хозяйства на улице Жемчужной. Об этом сообщает InKazan.ru.

Ранее карантин по бешенству отменили в поселке Жилой Рудник в Кукморском районе. Очаг заболевания находился на детской площадке на улице Строительной.

На прошлой неделе новый очаг бешенства обнаружили в Новобурасском районе Саратовской области. Опасное заболевание подтвердили у собаки на территории личного подсобного хозяйства.