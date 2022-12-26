Человек погиб при пожаре в дачном доме в Волгограде

В Кировском районе Волгограда в результате пожара в дачном доме погиб человек. Об этом 26 декабря сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на информацию регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошел поздно вечером 25 декабря на территории СНТ «Восход». Огонь практически полностью уничтожил деревянный дом.

Спасатели потушили возгорание спустя 15 минут после прибытия. В ходе разбора завалов было обнаружено тело человека. Его личность сейчас устанавливается, но из-за полученных им ожогов пока невозможно определить даже пол.

Обстоятельства пожара выясняются.

Утром 26 декабря сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в деревянном доме в переулке Базарном в Томске. Во время тушения обнаружены тела двух человек.