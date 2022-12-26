Минобороны: трое военных погибли при падении БПЛА на аэродроме Энгельс под Саратовом

Трое российских военнослужащих погибли при падении обломков украинского беспилотника в районе авиабазы Энгельс в Саратовской области. Об этом 26 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Авиационная техника повреждений не получила.

Уточняется, что украинский дрон российские средства противовоздушной обороны сбили в ночь на понедельник на малой высоте при подлете к военному аэродрому.

На аэродроме Энгельс находятся стратегические бомбардировщики дальней авиации Воздушно-космических сил России.

Ранее, 5 декабря, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские реактивные беспилотники советского производства попытались атаковать аэродромы Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области. Трое военных погибли, еще четверо пострадали. Также была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

На следующий день высокопоставленный украинский чиновник подтвердил газете The Washington Post, что атаки на военные аэродромы в Курской, Рязанской и Саратовской областях были осуществлены Украиной. Официально Киев свою причастность к инцидентам не признавал.

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в свою очередь заявил, что попытки атак украинской армии на российские аэродромы говорят о новом и опасном повороте в конфликте. По его оценке, Киев будет и дальше отрицать удары по российской территории, но продолжит их наносить.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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