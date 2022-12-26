Больше 100 детей эвакуировали из горящего детсада в Новосибирской области

Больше 100 детей эвакуировали из дошкольного учреждения в селе Толмачево в Новосибирской области из-за пожара. Причиной горения могла стать неисправность электросети.

Возгорание произошло утром 26 декабря в детсаду на улице Парковой. До прибытия пожарных сотрудники учреждения в составе 18 человек самостоятельно вывели из здания 101 ребенка. Об этом сообщает VN.ru.

Установлено, что возгорание произошло в комнате горячего пара, горела обшивка. Внутри помещения обнаружено плотное задымление. Площадь пожара составила 15 кв. м. Ликвидировать пожар удалось за 21 минуту.

Причиной пожара могла стать неисправность электросети в помещении. Пострадавших нет, пишет altapress.ru.

Ранее в этот день пожар ликвидировали в деревянном доме на четыре квартиры в Томске. При ликвидации горения обнаружены тела двух человек.