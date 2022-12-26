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Фото дня: добровольцы в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской больницы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В Морозовской детской больнице высадился десант Дедов Морозов. Это московские спасатели-альпинисты решили порадовать маленьких пациентов перед Новым Годом
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