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Назван приемлемый размер финансовой подушки

Эксперты банка: финансовая подушка безопасности должна составлять от шести до 12 окладов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Финансовая подушка безопасности должна составлять от шести до 12 окладов, считают эксперты банка «Зенит». Об этом говорится в исследовании финансовой организации, с которым «Известия» ознакомились 26 декабря.

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«Этих денег должно хватить для поддержания уровня жизни в случае потери работы или проблем со здоровьем», — отметили специалисты.

При этом, как следует из результатов опроса, который провел банк, к высокодоходным и рисковым инструментам, таким как инвестиции, россияне пока относятся настороженно.

«Люди больше доверяют инструментам, которыми пользовались долгие годы (накопительным счетам и вкладам), и только наименее консервативная часть населения открыта к другим вариантам», — рассказали эксперты.

Как уточняется, 66% опрошенных регулярно откладывают деньги, чтобы иметь подушку безопасности. 24% респондентов хранят средства на накопительном счете, 17% — на вкладе, 9% — инвестируют. В то же время 16% ответивших на вопросы хранят деньги дома, 34% — не имеют никаких сбережений.

По информации банка, 45% россиян копят «про запас», 18% — на покупку недвижимости, 9% — на отдых, 8% — на новый автомобиль, 8% — на ремонт, 7% — на покупку техники, 5% — на получение образования.

«Исследование показало, что 85% респондентов при наличии достаточного количества финансов собираются продолжить откладывать денежные средства, 9% пока не уверены в своем решении, а вот 6% не будут этого делать», — говорится в результатах опроса.

В то же время 70% опрошенных россиян собираются хранить деньги в банках, 30% не готовы размещать деньги в кредитных организациях и предпочитают собственные ресурсы.

Около половины респондентов (48%) собираются накопить более 1 млн рублей.

Как стало известно из исследования «Финам» в начале декабря, самой популярной валютой для хранения сбережений у опрошенных брокером россиян является рубль (51%). Еще 20% респондентов предпочитают доллар США. Набирает популярность китайский юань, который выбирают для хранения капитала 14% участвовавших в опросе инвесторов.

20 декабря финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна.

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