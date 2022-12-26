Свыше 1,6 тыс. км дорожной разметки обновили в Псковской области

Дорожную разметку протяженностью свыше 1,6 тыс. км обновили в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

На выполнение работ из областного бюджета направили свыше 80 млн рублей. Горизонтальную разметку наносили с применением разметочной краски и термопластика. В материалы добавили стеклошарики со световозвращающим эффектом, которые обеспечивают видимость в ночное время. Об этом пишет Псковская лента новостей.

Кроме того, в 2022 году специалисты построили недостающие тротуары и линии освещения на автомобильной дороге Ольша — Велиж — Усвяты — Невель. Устройство наружного освещения завершили в Опочке на протяжении 5,88 км.

Общим объем финансирования работ по повышению безопасности дорожного движения в регионе за год превысил 180 млн рублей.