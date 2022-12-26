Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве запустили спецпроект для владельцев животных
Общество
В СФ назвали бахвальством слова главы ГУР Украины о планах Киева войти в Крым
Общество
В Кремле рассказали о планах Путина посетить рождественскую службу
Мир
В ГУР Украины заявили о намерении забрать Крым силой и дипломатией
Мир
За сутки ВСУ потеряли более 60 человек вблизи Кременной в ЛНР
Мир
У Путина пока не запланировано контактов с Макроном
Туризм
В России создадут «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранцев
Политика
Песков сообщил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином
Общество
Колокольцев призвал ведомства объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов
Авто
Мишустин рассказал о необходимости наладить собственное производство электромобилей в РФ
Мир
Беспилотники КНДР в Южной Корее смогли достигнуть окрестностей Сеула
Общество
Умер чемпион СССР и экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев

Умер чемпион СССР и экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев

0
Фото: t.me/fczenit
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался экс-нападающий петербургского ФК «Зенит», чемпион СССР 1984 года Сергей Дмитриев. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — приводит REGNUM заявление пресс-службы команды.

58-летнего футболиста не стало в понедельник, 26 декабря, уточняет RT.

В основном составе «Зенита» игрок дебютировал в возрасте 18 лет, после чего провел там еще восемь лет, отмечает сайт aif.ru. В составе клуба Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР. Дмитриев провел за сине-бело-голубых 192 матча и забил 59 мячей, пишет сайт kp.ru.

Также футболист выступал за столичные «Спартак» и ЦСКА, в составе которых также по одному разу выигрывал в национальном первенстве. Кроме того, Дмитриев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, отмечает «Спорт-Экспресс».

На его счету шесть матчей за сборную СССР и один забитый мяч, сообщает «Газета.Ru».

Помимо этого за свою карьеру Дмитриев представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», выступал в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии. Он также неоднократно вызывался в сборную страны, пишет Федеральное агентство новостей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022