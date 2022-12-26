Умер чемпион СССР и экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев

Скончался экс-нападающий петербургского ФК «Зенит», чемпион СССР 1984 года Сергей Дмитриев. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

«Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», — приводит REGNUM заявление пресс-службы команды.

58-летнего футболиста не стало в понедельник, 26 декабря, уточняет RT.

В основном составе «Зенита» игрок дебютировал в возрасте 18 лет, после чего провел там еще восемь лет, отмечает сайт aif.ru. В составе клуба Дмитриев завоевал золото чемпионата и Кубка СССР. Дмитриев провел за сине-бело-голубых 192 матча и забил 59 мячей, пишет сайт kp.ru.

Также футболист выступал за столичные «Спартак» и ЦСКА, в составе которых также по одному разу выигрывал в национальном первенстве. Кроме того, Дмитриев является серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, отмечает «Спорт-Экспресс».

На его счету шесть матчей за сборную СССР и один забитый мяч, сообщает «Газета.Ru».

Помимо этого за свою карьеру Дмитриев представлял «Тюмень», «Светогорец» и смоленский «Кристалл», выступал в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии. Он также неоднократно вызывался в сборную страны, пишет Федеральное агентство новостей.