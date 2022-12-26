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Школьница погибла от удара током на железной дороге в Петрозаводске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели девочки-подростка на железной дороге в Петрозаводске. Потерпевшая получила удар током.

По данным очевидцев, дети бегали по перрону на улице Мерецкова. Одна из девочек забралась на грузовой поезд, где ее ударило током. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Следователи назначили проведение экспертиз и проверяют условия проживания и учебы погибшей. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

В октябре в Иркутской области женщина погибла от удара током в ванне. По данным следствия, потерпевшая уронила в воду подключенный к сети телефон.

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