Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве запустили спецпроект для владельцев животных
Общество
В СФ назвали бахвальством слова главы ГУР Украины о планах Киева войти в Крым
Общество
В Кремле рассказали о планах Путина посетить рождественскую службу
Мир
В ГУР Украины заявили о намерении забрать Крым силой и дипломатией
Мир
За сутки ВСУ потеряли более 60 человек вблизи Кременной в ЛНР
Мир
У Путина пока не запланировано контактов с Макроном
Туризм
В России создадут «Карту туриста» для безналичных расчетов иностранцев
Политика
Песков сообщил о подготовке контакта Путина с Си Цзиньпином
Общество
Колокольцев призвал ведомства объединиться для борьбы с преступностью среди мигрантов
Авто
Мишустин рассказал о необходимости наладить собственное производство электромобилей в РФ
Мир
Беспилотники КНДР в Южной Корее смогли достигнуть окрестностей Сеула
Общество
Умер чемпион СССР и экс-игрок «Зенита» Сергей Дмитриев

Toyota GR86 получит в Китае юбилейную версию с левым рулем

0
Фото: Toyota
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спорткар Toyota GR86 получит в Китае юбилейную версию с левым расположением руля. Машина в версии 10th Anniversary Edition будет стоить для китайского рынка 348 600 юаней (примерно 3,5 млн рублей), сообщил 25 декабря портал Аutohome.com.cn.

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

Под капотом известной среди фанатов марки заднеприводного купе будет атмосферный оппозитный мотор объемом 2,4 л мощностью 234 л.с. с моментом 250 Нм. Спортивный автомобиль будет комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач.

Скорее всего, юбилейное купе для китайского рынка не будет отличатся по интерьеру и экстерьеру от японской версии, кроме иного расположения руля. Китайские фанаты марки получат машину, окрашенную в оранжевый цвет «рассвет». В салоне будет оранжевая прострочка, а также вышивки 10th Anniversary на дверных картах.

В салоне машины будет семидюймовая полноценная ЖК-панель приборов и трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо. Тираж спецверсии купе Toyota GR86 для Китая пока не назван.

20 декабря стало известно, что в Россию привезли партию новых кроссоверов Toyota RAV4 2022 года выпуска. Популярные кроссоверы японского бренда попали в РФ по схеме параллельного импорта. Полноприводный автомобиль доступен в комплектации с бензиновым силовым агрегатом объемом 2 л, мощностью 171 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором. Стоимость RAV4 у продавцов начинается от 3,54 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022