Toyota GR86 получит в Китае юбилейную версию с левым рулем

Спорткар Toyota GR86 получит в Китае юбилейную версию с левым расположением руля. Машина в версии 10th Anniversary Edition будет стоить для китайского рынка 348 600 юаней (примерно 3,5 млн рублей), сообщил 25 декабря портал Аutohome.com.cn.

Под капотом известной среди фанатов марки заднеприводного купе будет атмосферный оппозитный мотор объемом 2,4 л мощностью 234 л.с. с моментом 250 Нм. Спортивный автомобиль будет комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач.

Скорее всего, юбилейное купе для китайского рынка не будет отличатся по интерьеру и экстерьеру от японской версии, кроме иного расположения руля. Китайские фанаты марки получат машину, окрашенную в оранжевый цвет «рассвет». В салоне будет оранжевая прострочка, а также вышивки 10th Anniversary на дверных картах.

В салоне машины будет семидюймовая полноценная ЖК-панель приборов и трехспицевое многофункциональное спортивное рулевое колесо. Тираж спецверсии купе Toyota GR86 для Китая пока не назван.

20 декабря стало известно, что в Россию привезли партию новых кроссоверов Toyota RAV4 2022 года выпуска. Популярные кроссоверы японского бренда попали в РФ по схеме параллельного импорта. Полноприводный автомобиль доступен в комплектации с бензиновым силовым агрегатом объемом 2 л, мощностью 171 л.с. Двигатель работает в паре с вариатором. Стоимость RAV4 у продавцов начинается от 3,54 млн рублей.