Аварийный дом расселят в Биробиджане по требованию прокуратуры

Прокуратура ЕАО требует пересмотреть сроки предоставления новых квартир жильцам аварийного дома. Проверка началась после появления в интернете обращения жительницы дома на Смидовичской улице в Биробиджане.

Прокуратура установила, что семиквартирный дом, построенный в 1955 году, передали на баланс мэрии в 2021 году. Техническое состояние здания не отвечает установленным требованиям из-за сильной ветхости. Дом и фундамент повреждены и деформированы, что представляет опасность для жизни и здоровья людей.

Несмотря на эти обстоятельства, мэрия установила срок расселения жильцов до 31 декабря 2031 года, отмечает ИА EAOMedia.

Надзорное ведомство направило в суд иск о признании распоряжения администрации незаконным и понуждении принять меры к расселению жильцов в более короткий срок.

Ранее сообщалось, что в ЕАО планируется до 2025 года завершить расселение людей из ветхого и аварийного жилья в Облученском городском поселении. На реализацию проекта будет выделено 2,5 млрд рублей.