Жители Тамбова отдали телефонным мошенникам свыше 3 млн рублей

Двое жителей Тамбова пострадали в результате телефонного мошенничества за выходные. Потерпевшие лишились свыше 3 млн рублей.

По словам 38-летней женщины, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он убедил потерпевшую, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит. Затем с тамбовчанкой связались лжеполицейские, которые уговорили женщину выполнить ряд инструкций. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Пострадавшая оформила два кредита более чем на 2,1 млн рублей, а также перевела злоумышленникам 160 тыс. рублей личных накоплений.

Аналогичным образом мошенники обманули 35-летнего мужчину. Он оформил кредит и перевел на посторонний счет 805 тыс. рублей.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

На прошлой неделе мошенники обманули двух жительниц Иркутской области. Пострадавшие отдали 5,6 млн рублей, оформив кредиты.