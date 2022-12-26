На Урале ФСБ ликвидировала группировку ИГ по отправке боевиков в Сирию и на Украину

На Урале сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России ликвидировали группировку «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), занимавшуюся отправкой боевиков в Сирию и на Украину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре в понедельник, 26 декабря.

Отмечается, что группировка была создана 19 гражданами России на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов в 2010 году.

«По заданию этой организации члены сообщества осуществляли переправку жителей РФ на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ, вели деятельность по финансированию терроризма, совершали действия по оправданию террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с декабря 2021 года были задержаны и заключены под стражу организатор и 10 участников группировки. Еще восемь соучастников находятся в международном розыске.

В отношении них возбуждены уголовные дела об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации.

Ранее, 21 декабря, суд в Красноярске приговорил местного учителя к 10 годам колонии за пропаганду терроризма. По данным ФСБ, обвиняемый распространял в социальной сети «ВКонтакте» ролики, оправдывающие действия ИГ, а также склонял прихожан школы к участию в боевых действиях в Сирии.

До этого, в начале ноября, в Алтайском крае задержали иностранного вербовщика ИГ. Мужчина пытался осуществить вербовку своего знакомого в деятельность запрещенной организации, а также призывал его выехать за пределы страны и вступить в группировку.