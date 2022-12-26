Первый построенный в Хабаровске краболов готовят к испытаниям

К выходу в море готовится первый краболов, построенный на Хабаровском судостроительном заводе. Он получил имя «Омолон». Судно прошло отладку всех механизмов, для чего его по воде буксировали из Хабаровска во Владивосток.

В ближайшее время краболову предстоят ходовые испытания. Запланировано тестирование емкостей на герметичность, поскольку краба в порт будут доставлять живым. На судне задействовано 120 человек экипажа.

Краболов из серии «Омолон» построили в рамках государственной инвестиционной программы «квоты под киль» по заказу ООО «Маг-Си Интернешнл», уточняет Transsibinfo.com.

Ранее сообщалось, что правительство планирует выделить на поддержку российского флота 65 млрд рублей. По поручению вице-премьера Дениса Мантурова эта сумма должна быть заложена в федеральный бюджет на 2023–2025 годы.