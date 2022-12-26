Слабый мороз спрогнозировали в Саратовской области до конца года
Слабые морозы ожидаются на территории Саратовской области в последнюю неделю 2022 года. Из-за разной облачности ожидается большой разброс температур по территориям.
Из-за продвижения серии атмосферных фронтов в регионе ожидаются осадки, синоптики прогнозируют формирование снежного покрова Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо». Скорость ветра составит 3–8 м/с, в северных районах возможны порывы до 12 м/с.
В Правобережье температура воздуха по ночам будет составлять –1…–6 градусов, в Левобережье до –9 градусов В восточных районах вероятны морозы до –14 градусов.
В дневные часы температура до +1 градуса ожидается в Правобережье, на левом берегу прогнозируют –3…–8 градусов.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на 80% территорий России сохранится климатическая норма, местами вероятна плюсовая температура. В столичном регионе 1 января вероятен дождь.