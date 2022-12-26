«Елка Победы» стала лучшим новогодним представлением Москвы

Новогодний исторический квест «Елка Победы. Zащитить Новый год» стал лучшим новогодним представлением столицы. Вместе с «Научным новым годом 2023» он возглавил рейтинг, который традиционно готовят эксперты «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня». При его составлении оценивали 40 новогодних елок столицы.

«Елка Победы» — это интерактивное историческое путешествие для детей от 6 до 12 лет. Квест проходит с 24 декабря по 8 января.

«Злые силы украли у Деда Мороза волшебный посох, без которого не начнется Новый год. Спасти главный зимний праздник могут только юные защитники. Им придется отправиться в необычное, но сложное приключение, ведь, только преодолев множество препятствий, лабиринтов и разгадав загадки, они смогут найти украденный артефакт и вернуть волшебство», — рассказала руководитель проекта «Ёлка Победы» Мария Гуменюк.

Под квест отведен целый этаж — это более 3 тыс. кв. м. В театрализованном представлении задействовано много персонажей, а не только традиционные Дед Мороз и Снегурочка. Участников ждут состязания в ловкости и меткости, проверка смекалки и находчивости. Справившись со всеми заданиями, ребята встречают Деда Мороза и зажигают ёлку Победы. Каждого юного гостя ждет новогодний тематический подарок от Музея Победы.