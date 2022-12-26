Экстренное предупреждение о сильном ветре распространили на Колыме

В Магаданской области распространили экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 27 декабря ожидается сильный порывистый ветер.

На востоке Ольского, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ветер будет дуть со скоростью 15–20 м/с, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу регионального пожарно-спасательного центра.

Ранее, 26 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в новогоднюю ночь на территории РФ не ожидается погодных аномалий. В большинстве регионов температура прогнозируются около и выше нормы. В Москве и Санкт-Петербурге показатели термометров могут подняться выше нуля.