В «Музеоне» пройдет зимний фестиваль «Снег и лед в Москве»

С 28 декабря по 28 января в парке искусств «Музеон» будет проходить зимний фестиваль «Снег и лед в Москве». По всей территории парка разместятся ледяные и снежные скульптуры до 7 м высотой, главной темой которых станут чудеса и достояния России.

Так, гостей ждет аллея великих людей: Александр Невский, Петр I, Михаил Кутузов, Александр Пушкин, Михаил Ломоносов, Лев Толстой, Петр Чайковский, Юрий Гагарин — о них будут выстроены ледяные сюжеты вдоль центральной аллеи парка. Чуть дальше разместится выставка с уникальными природными и рукотворными объектами — посетители увидят гейзеры Камчатки, озеро Байкал, Петергоф, храм Василия Блаженного и многое другое. Не менее зрелищным станет и ледяной лабиринт, в центре которого разместится величественный богатырь.

Главным объектом фестиваля станет замок чудес с пятью разноуровневыми ледяными горками для детей и взрослых. В его основе будут представлены архитектурные достижения Москвы. Также гостей ждут арт-объекты с народными промыслами и героями русских сказок, встреча с главным символом будущего 2023 года — водяным кроликом.

Организатор фестиваля — департамент культуры города Москвы — подготовил и обширную интерактивную программу. В зоне свободного творчества будут проходить бесплатные мастер-классы, на которых с помощью специального инвентаря и ледяных блоков гости смогут создать собственные ледяные формы и сюжеты.

Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход для всех желающих свободный.