Эксперт объяснил повышение стоимости 1 кв. м жилья в России

Изменение министерством строительства и ЖКХ России общероссийского норматива стоимости 1 кв. м говорит о динамике роста стоимости жилья, а также позволяет сохранить уровень социальных гарантий для ряда льготных категорий россиян. Об этом 26 декабря рассказал «Известиям» руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров.

Как он напомнил, ведомство пересматривает норматив раз в полгода, а среднерыночную стоимость 1 кв. м в каждом регионе — раз в квартал. Эти показатели применяются для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета, объяснил эксперт.

«Цены, рассчитанные Минстроем, с одной стороны, говорят о динамике роста стоимости жилья, в том числе из-за изменения цен на стройматериалы. С другой стороны, повышение «официальной» цены позволяет в условиях инфляции сохранять уровень социальных гарантий для ряда льготных категорий граждан, которым власти помогают с покупкой жилплощади», — сказал Закиров.

По его словам, цена 1 кв. м используется для планирования затрат из бюджета и объемов жилья для переселенцев из аварийного фонда, детей-сирот, ветеранов и других категорий.

При этом он уточнил, что, по данным Минстроя, динамика стоимости в регионах разная.

«В 2021 году методика расчета стоимости 1 кв. м была изменена. При расчете официальных цен на жилье учитываются средние цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, деленные на два», — объяснил он.

Как отметил Закиров, до этого цену 1 кв. м жилой недвижимости определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. В то же время для Дальнего Востока используются цены только на новостройки. В то же время он рассказал, что «индексация» официальной цены идет с некоторой задержкой.

«Однако, по моим наблюдениям, несмотря на новую методику расчета, нормативная цена значительно ниже реальных рыночных данных, разница наиболее велика в мегаполисах и сокращается к городам с менее развитым рынком недвижимости», — считает Закиров.

В июне норматив увеличился на 20%, а теперь только на 6,4%, обратил внимание эксперт.

«Это говорит о стагнации на рынке недвижимости. В 2022 году рост средних цен на вторичном рынке жилья в России оказался в 2,5 раза ниже показателей прошлого года», — сказал он.

Минстрой 23 декабря сообщил об увеличении цены 1 кв. м жилья в России. Как отметило ведомство, стоимость 1 кв. м по РФ на первое полугодие 2023 года будет составлять 88 737 рублей.

Также предлагается установление показателей средней стоимости 1 кв. м жилья по каждому региону России на первый квартал 2023 года. По информации министерства, самые высокие значения вводятся для Москвы — 169 679 рублей, Санкт-Петербурга — 165 315 рублей, Приморского края — 150 287 рублей. В то же время самые низкие показатели вводятся для Ингушетии — 45 805 рублей, Кабардино-Балкарии — 50 192 рубля и Калмыкии — 51 753 рубля.

17 ноября Закиров рассказал «Известиям», что в пятерке городов-лидеров по дешевизне 1 кв. м на первичном рынке находятся Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск, Самара (город-субмиллионник).