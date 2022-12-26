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Эксперт объяснил повышение стоимости 1 кв. м жилья в России

Эксперт Закиров: изменение норматива стоимости 1 кв. м позволяет в условиях инфляции сохранять уровень соцгарантий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Изменение министерством строительства и ЖКХ России общероссийского норматива стоимости 1 кв. м говорит о динамике роста стоимости жилья, а также позволяет сохранить уровень социальных гарантий для ряда льготных категорий россиян. Об этом 26 декабря рассказал «Известиям» руководитель ООО «Оценка.Онлайн», эксперт по недвижимости Руслан Закиров.

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Как он напомнил, ведомство пересматривает норматив раз в полгода, а среднерыночную стоимость 1 кв. м в каждом регионе — раз в квартал. Эти показатели применяются для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилья за счет средств федерального бюджета, объяснил эксперт.

«Цены, рассчитанные Минстроем, с одной стороны, говорят о динамике роста стоимости жилья, в том числе из-за изменения цен на стройматериалы. С другой стороны, повышение «официальной» цены позволяет в условиях инфляции сохранять уровень социальных гарантий для ряда льготных категорий граждан, которым власти помогают с покупкой жилплощади», — сказал Закиров.

По его словам, цена 1 кв. м используется для планирования затрат из бюджета и объемов жилья для переселенцев из аварийного фонда, детей-сирот, ветеранов и других категорий.

При этом он уточнил, что, по данным Минстроя, динамика стоимости в регионах разная.

«В 2021 году методика расчета стоимости 1 кв. м была изменена. При расчете официальных цен на жилье учитываются средние цены «квадрата» на первичном и вторичном рынках в предыдущем квартале, деленные на два», — объяснил он.

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Как отметил Закиров, до этого цену 1 кв. м жилой недвижимости определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной стоимости, а также с учетом индексов-дефляторов, которые устанавливает Минэкономразвития. В то же время для Дальнего Востока используются цены только на новостройки. В то же время он рассказал, что «индексация» официальной цены идет с некоторой задержкой.

«Однако, по моим наблюдениям, несмотря на новую методику расчета, нормативная цена значительно ниже реальных рыночных данных, разница наиболее велика в мегаполисах и сокращается к городам с менее развитым рынком недвижимости», — считает Закиров.

В июне норматив увеличился на 20%, а теперь только на 6,4%, обратил внимание эксперт.

«Это говорит о стагнации на рынке недвижимости. В 2022 году рост средних цен на вторичном рынке жилья в России оказался в 2,5 раза ниже показателей прошлого года», — сказал он.

Минстрой 23 декабря сообщил об увеличении цены 1 кв. м жилья в России. Как отметило ведомство, стоимость 1 кв. м по РФ на первое полугодие 2023 года будет составлять 88 737 рублей.

Также предлагается установление показателей средней стоимости 1 кв. м жилья по каждому региону России на первый квартал 2023 года. По информации министерства, самые высокие значения вводятся для Москвы — 169 679 рублей, Санкт-Петербурга — 165 315 рублей, Приморского края — 150 287 рублей. В то же время самые низкие показатели вводятся для Ингушетии — 45 805 рублей, Кабардино-Балкарии — 50 192 рубля и Калмыкии — 51 753 рубля.

17 ноября Закиров рассказал «Известиям», что в пятерке городов-лидеров по дешевизне 1 кв. м на первичном рынке находятся Волгоград, Челябинск, Воронеж, Омск, Самара (город-субмиллионник).

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