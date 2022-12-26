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Энергетиков перевели в режим повышенной готовности в ЕАО

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В ЕАО энергетики филиала АО «ДРСК «Электрические сети ЕАО» будут работать в режиме повышенной готовности в период с 31 декабря по 8 января. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильную работу электросетей на территории автономии в новогодние праздники.

Так, в период нерабочих дней энергетики будут тщательно контролировать состояние оборудования, работоспособность объектов, особенно тех, что обеспечивают электричеством социально значимые объекты.

Для того чтобы предотвратить технологические нарушения, специалисты заранее проверили техническое состояние всего оборудования, схем релейной защиты, средств связи, систем диспетчерского управления и противоаварийной автоматики. На случай ЧС подготовили спецтехнику, аварийный запас материалов и оборудования, сообщает ИА EAOMedia.

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