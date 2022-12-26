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Financial Times сообщила о больших потерях и усталости ВСУ
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Западные СМИ отметили успешные действия Суровикина в зоне спецоперации

FT: действия Суровикина снизили шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Шансы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на успешное наступление на южном направлении снизились благодаря действиям командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает британская газета Financial Times.

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«Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом», — говорится в материале.

Отмечается, что Суровикин укрепил линию фронта и провел успешную переброску российских военных из Херсона.

При этом некоторые западные военные аналитики всё равно надеются на «прорыв» ВСУ, дополняет «Газета.Ru».

Ранее в этот день FT сообщила, что ВСУ потеряли много военных, сильно измотаны, кроме того, у них не хватает боеприпасов и оружия.

Тогда же офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в бригаде ВСУ под Купянском идет массовый саботаж приказов командования. По его словам, украинские военные не хотят исполнять приказы из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой.

13 декабря Марочко сообщил, что боевики ВСУ саботируют приказы своего командования о переходе в контрнаступление в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). При этом, по данным разведки, высший офицерский состав ВСУ списывает поражения и большие потери на «неблагоприятные метеоусловия».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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